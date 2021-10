Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, Helen Mirren presenta il teaser del game show

La saga cinematografica di Harry Potter compie 20 anni, e festeggia l'evento con un game show, Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses, che sarà presentato dall'attrice Premio Oscar Helen Mirren, come vediamo anche nel primo teaser.

Il network americano TBS e Cartoon Network hanno deciso di rendere ancora più magico il ventesimo anniversario di Harry Potter al cinema, e per l'occasione hanno pensato di realizzare un gioco a premi in cui i fan più accaniti della saga potranno sfoggiare tutta la propria passione e le proprie conoscenze in merito.

I Potterhead saranno infatti divisi in più squadre in base alla loro casata d'appartenenza - Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso, ovviamente - e dovranno sfidarsi a suon di incantesimi e pozioni (solo a livello nozionistico, si intende) per scoprire chi ne uscirà vincitore e potrà alzare in aria la Coppa delle Case.

Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses figurerà "centinaia di domande sulla saga nata dalla fantasia di J.K. Rowling e tante sorprese e ospiti speciali" si legge nella descrizione ufficiale del programma, che vedrà come conduttrice Dame Helen Mirren.

"Sapevo che prima o poi avrei ottenuto un ruolo in Harry Potter" aveva affermato l'attrice quando venne annunciato il progetto, come riportava anche Deadline "Sono davvero entusiasta di essere parte di questa grande festa per i 20 anni della saga cinematografica".

Come potete vedere anche nel teaser, le quattro parti di Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses andranno in onda in America dal 28 novembre al 19 dicembre, e in seguito saranno disponibili anche su HBO Max. Qui in Italia non ne è ancora stata annunciata la modalità di trasmissione, né una possibile data di arrivo.