Harry Potter, il figlio di Jessie Cave ha il Covid: "Questa variante inglese è super contagiosa"

Jessie Cave, nota per aver vestito i panni di Lavanda Brown in Harry Potter, ha dichiarato di recente che suo figlio ha contratto il Covid.

L'attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto significativa di suo figlio in una stanza d'ospedale, dichiarando ai suoi fan che il bambino è risultato positivo al Covid.

Jessie Cave ha così mostrato come ha dovuto seguire il discorso del primo ministro britannico, Boris Johnson, mentre annunciava un nuovo lockdown in Inghilterra: "Ho dovuto guardare le notizie da una stanza isolata in ospedale. Povero bambino, è Covid positivo. Per fortuna sta bene, ma questa varietà è super potente e contagiosa, quindi spero che le persone prestino particolare attenzione nelle prossime settimane."

"Davvero non volevo che questo fosse l'inizio del nuovo anno per la mia famiglia. Davvero non volevo tornare in ospedale così presto, dopo la sua nascita che è stata così traumatica.", ha aggiunto l'attrice.

Cave ha interpretato la studentessa Lavanda Brown negli ultimi tre film di Harry Potter e più recentemente è apparsa nella serie TV Trollied.

Ha dato alla luce il suo terzo figlio a Ottobre, confessando su Instagram che il parto è stato "davvero difficile". La nuova variante del Coronavirus di cui ha parlato l'attrice, è stata identificata per la prima volta proprio nel Regno Unito ed è ritenuta più trasmissibile e aggressiva, al punto che ha spinto numerosi Paesi a chiudere l'accesso ai viaggiatori provenienti dall'Inghilterra.