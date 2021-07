Harry Potter, Jessie Cave: "Da quando ho preso peso hanno iniziato a trattarmi come un'altra persona"

Jessie Cave, l'attrice che ha fatto il suo debutto nei film di Harry Potter nel 2009 recitando nei panni di Lavender Brown ne Il principe mezzosangue, dopo essere stata scelta da un'audizione aperta di oltre 7.000 persone, ha parlato dei problemi che ha dovuto affrontare sul set a causa del suo peso.

Alan Rickman (Prof Severus Snape), Jim Broadbent (Prof Horace Slughorn), Jessie Cave (Lavanda Brown) e Daniel Radcliffe (Harry) in una scena del film Harry Potter and the Half-Blood Prince

In un'intervista con The Independent, Jessie ha dichiarato: "Ho preso molto peso dopo aver recitato nel mio primo film di Harry Potter, stavo crescendo, è normale". Tuttavia, quando la Cave è tornata per girare il primo e il secondo film de I Doni della Morte, ha ricordato di "essere stata trattata come se fossi un'altra persona, come se appartenessi ad un'altra specie. È stato orribile".

"Probabilmente è colpa della mia insicurezza, sapevo che non sarei entrata nei jeans della stessa taglia." Ha continuato l'attrice. "Mi sentivo invisibile a causa del mio peso. E da allora ho avuto qualche problema con l'alimentazione oltre che una serie di intoppi lavorativi. Le donne hanno continuamente a che fare con cose di questo genere".

Glue: Jessie Cave in una foto promozionale

Tuttavia, Jessie Cave crede che tutto ciò abbia contribuito a farla evolvere e a farla diventare una comica e scrittrice di successo: "Se fossi rimasta magra, innaturalmente magra, infelicemente magra, probabilmente avrei avuto più ruoli come attrice e non avrei mai iniziato a scrivere. Di conseguenza non so chi sarei adesso perché scrivere è quello che sono."