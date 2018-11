Harry Potter: Emma Watson e Tom Felton di nuovo insieme, al mare

Reunion tra due delle star di Harry Potter! Emma Watson e Tom Felton, che nella saga interpretavano, rispettivamente, Hermione Granger e Draco Malfoy, hanno trascorso una giornata in spiaggia insieme immortalando l'evento in un selfie. Emma Watson ha condiviso la foto Instagram per celebrare la reunion.

Questa non è la prima volta in cui Emma Watson e Tom Felton si frequentano fuori dal set. Ad aprile i due attori erano stati immortalati insieme a un compagno di Hogwarts, Matthew Lewis.

Il mese scorso Tom Felton si è riunito a una altra delle star di Harry Potter, Daniel Radcliffe. Felton si è recato a Broadway a vedere il nuovo spettacolo teatrale di Radcliffe, The Lifespan of a Fact, e a quanto pare lo ha apprezzato molto consigliandolo a tutti.

Al momento Emma Watson è impegnata sul set di Piccole donne, nuovo adattamento del classico diretto da Greta Gerwig. Tom Felton ha da poco concluso le riprese della serie Origin.

