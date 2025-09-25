Emma Watson vuole ancora bene a J.K. Rowling: "Si può amare una persona anche se ha opinioni diverse"

L'attrice è tornata a parlare pubblicamente dopo diversi mesi di silenzio e ha affrontato anche la questione legata all'autrice di Harry Potter.

Si parla molto di Emma Watson in questi giorni perché l'attrice, dopo mesi di silenzio e lontana dal grande schermo dal 2019, quando recitò in Piccole donne di Greta Gerwig, è tornata a parlare della sua pausa da Hollywood.

In una cover per Hollywood Authentic, Watson ha parlato con il regista Hassan Akkad, confessando di essere nostalgica del lavoro da attrice ma non di tutto il contorno che accompagna la lavorazione di un film o di una serie televisiva.

Emma Watson non sente la mancanza degli impegni promozionali

"La parte più impegnativa non è il lavoro in sé, ma la promozione e la vendita di quell'opera, di quell'arte" ha dichiarato la star di Harry Potter "Questo equilibrio può facilmente rompersi. Sono più felice e in salute che mai".

Emma Watson in una scena di Piccole donne

L'attrice ribadisce: "Non mi manca vendere cose, l'ho trovato devastante per l'anima. Ma mi manca molto usare le mie capacità, e mi manca molto l'arte. Mi sono accorta che finivo per fare troppo poco della parte che realmente amavo".

Il rapporto di Emma Watson con J.K. Rowling

Dopo anni di discussioni feroci sulle frasi transfobiche di J.K. Rowling e la presa di distanza del cast principale dalle dichiarazioni dell'autrice di Harry Potter, Emma Watson è tornata a parlare del suo rapporto con la scrittrice.

"Non credo che il fatto di avere avuto quell'esperienza e di portare l'amore, il supporto e le idee che ho significhi che non posso custodire Jo e la persona con cui ho vissuto esperienze personali" ha spiegato Watson "Non crederò mai che una cosa escluda l'altra. Spero che chi non è d'accordo con me possa comunque volermi bene, e io spero di continuare a voler bene a persone con cui non condivido la stessa opinione".

Emma Watson ha interpretato Hermione Granger dal 2001 al 2011, e aveva 11 anni quando recitò nel primo film, Harry Potter e la pietra filosofale, al fianco di Daniel Radcliffe (Harry Potter) e Rupert Grint (Ron Weasley).