Emma Watson sull'addio alla recitazione: “Mi stava distruggendo, non mi manca per niente”

Emma Watson ha dichiarato in una nuova intervista con Hollywood Authentic che in questo momento è "forse la persona più felice e in forma che sia mai stata", mentre la sua pausa dalla recitazione si avvicina al settimo anno.

L'attrice non recita dal dicembre 2018, quando ha terminato le riprese dell'acclamato adattamento di Piccole Donne di Greta Gerwig. La star di Harry Potter ha affermato che "avere il peso di un personaggio pubblico" è gravoso, motivo per cui non sembra avere fretta di tornare a Hollywood.

"La parte più importante del lavoro stesso è la promozione e la vendita di quell'opera, di quell'opera d'arte. L'equilibrio può essere facilmente compromesso", ha affermato Watson. "Sarò sincera e diretta: non mi manca vendere oggetti. Lo trovavo piuttosto demoralizzante. Ma mi manca molto usare le mie competenze e mi manca molto l'arte. Ho scoperto che potevo dedicarmi solo in minima parte a ciò che mi piaceva davvero".

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, Emma Watson in un'immagine

Le difficoltà del mestiere dell'attore a Hollywood

Watson ha continuato: "Nel momento in cui entri sul set di un film, non hai molto tempo per le prove. Ma nel momento in cui inizi a discutere una scena - o io ho avuto modo di prepararmi e pensare a come volevo fare qualcosa - e poi, nel momento in cui la telecamera inizia a girare, e riesci a dimenticare completamente tutto il resto del mondo tranne quel momento, è una forma di meditazione molto intensa. Perché non puoi essere da nessun'altra parte".

Concentrandosi solo sull'atto della recitazione, Watson ha specificato: "È davvero liberatorio. Mi manca profondamente. Ma non mi manca la pressione. Avevo dimenticato che fosse così stressante. Ho fatto una piccola cosa per uno spettacolo teatrale, solo con i miei amici. Mi sono detta: 'Cavolo, è stressante!' E non era nemmeno per un vero pubblico o qualcosa del genere. Non mi manca".

Sebbene Watson sarà per sempre legata al ruolo di Hermione Granger negli otto film della saga di Harry Potter della Warner Bros., ha continuato a ottenere ottime recensioni anche per i suoi film successivi, come Noah, The Bling Ring, Noi siamo infinito, La bella e la bestia e Piccole Donne. Gli ultimi due titoli sono stati dei successi al botteghino, con il primo che ha superato il miliardo di dollari in tutto il mondo.

Little Women: Emma Watson in una foto del film

Cos'è importante per Emma Watson oggi?

"La cosa più importante, davvero, o meglio, il fondamento della tua vita, sono la tua casa, i tuoi amici e la tua famiglia. Credo di aver lavorato così duramente per così tanto tempo che la mia vita aveva toccato il fondo", ha dichiarato Watson a Hollywood Authentic. "Il fondo è crollato, ovvero io e la mia vita. Quindi avevo bisogno di andare a fare qualche lavoro di ricostruzione. Alcune buone fondamenta su cui far crescere qualsiasi altra cosa. Perché se non hai quelle, subentra una sorta di mania, una sorta di panico che ti porta a passare da un progetto all'altro, terrorizzata dal vuoto che c'è tra loro. Ti rendi conto di non avere un ritmo nella tua vita".

Watson aveva ammesso al Financial Times in un'intervista del 2023 che "non era molto felice" della professione di attrice e che "si sentiva un po' imprigionata" da essa, il che l'ha portata a una pausa prolungata. A parte le apparizioni come se stessa negli speciali televisivi del 2022 Pickled e Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, l'ultima interpretazione di Watson rimane quella di Piccole Donne, uscito nel 2019.