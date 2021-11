Harry Potter e la pietra filosofale torna nelle sale italiane: la data di uscita ufficiale

Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo capitolo della saga, torna nelle sale italiane come celebrazione dei vent'anni dal debutto de "Il Bambino che è Sopravvissuto" sul grande schermo. E' stata appena annunciata la nuova data di uscita, 9 Dicembre 2021, del film che riuscì a battere tutti i record, entrando nella storia del cinema e vantando il weekend di apertura più alto di sempre.

Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

In occasione del ventesimo anniversario dell'uscita nelle sale del film, la pellicola verrà proiettata nuovamente nei cinema di tutta Italia dal 9 al 12 dicembre. Un'occasione unica per tornare a vivere la magia di una saga che ha fatto emozionare il pubblico di tutto il mondo e che ancora oggi continua a stupire ed accogliere generazioni di nuovi fan.

E per celebrare la ricorrenza, il film sarà trasmesso martedì 16 novembre in prime time su Sky Cinema Family. Il franchise è diventato un vero e proprio fenomeno della cultura popolare, incantando milioni di persone: l'Harry Potter Fan Club ufficiale conta oltre 37 milioni di membri. In occasione di questo anniversario speciale, tanti saranno gli eventi e i lanci di nuovi prodotti e collezioni previsti per i prossimi mesi.

Richard Harris in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

Nel week-end del 6 e 7 novembre, in alcuni negozi della catena Toys Center, sarà possibile provare il nuovo Pictionary Air Harry Potter di Mattel, un gioco che delizierà streghe, maghi e babbani, che potranno disegnare nell'aria e veder apparire il disegno sullo schermo utilizzando una penna che riproduce la famosa bacchetta di Harry Potter.

Tom Felton e Daniel Radcliffe in una scena del film Harry Potter e la Pietra Filosofale

Il 4 novembre arriva anche l'imperdibile Harry Potter Hogwarts Express: un'edizione da collezione che riproduce l'Hogwarts Express e contiene, nella sua carrozza passeggeri, 25 Dischi, con 8 Film in 4K Ultra HD e Blu-ray, eccezionali contenuti speciali in Blu-ray e il bonus disc in Blu-ray. Ad arricchire l'edizione, la replica del biglietto dell'Hogwarts Express, un booklet di 32 pagine con immagini, note di produzione e tanto altro, il booklet celebrativo del 20simo Anniversario, 7 card dei personaggi del primo film della saga, 7 concept cards e il mini-poster del primo film.