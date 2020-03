Harry Potter e il principe mezzosangue: stasera su Italia 1 il sesto film della saga

Stasera su Italia 1, alle 21:20, va in onda Harry Potter e il principe mezzosangue dopo l'enorme successo ottenuto ieri sera con il capitolo precedente, seguito da quasi 5 milioni di spettatori. Sesto film della saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling, è stato diretto nel 2009 da David Yates.

Il sesto anno scolastico per Harry Potter e i suoi fedelissimi amici comincia sotto il segno del pericolo, con i Mangiamorte che, dopo il ritorno di Voldemort, hanno preso ad attaccare il mondo dei babbani.

Non solo: ad insospettire il giovane mago c'è anche Draco Malfoy (Tom Felton), che ha ricevuto da Voldemort il compito di uccidere Silente, e la cui madre, Narcissa, ha pregato Severus Piton di aiutarlo e proteggerlo.

Alan Rickman, Maggie Smith, e sullo sfondo Emma Watson, Rupert Grint e Daniel Radcliffe, in una scena di Harry Potter e il principe mezzosangue

Il nuovo anno ad Hogwarts, però, porta per Harry e compagni anche una bella novità: è il professor Horace Lumacorno, vecchio amico di Albus Silente, docente di Pozioni. Sfruttando gli appunti del Principe Mezzosangue, espero pozionista, trovati su un libro preso in prestito, Harry non ci metterà molto a diventare il più bravo nelle nuova disciplina nonchè lo studente preferito del professor Lumacorno (Jim Broadbent), imparando sempre nuovi incantesimi, alcuni dei quali, però potenzialmente molto pericolosi perchè di magia nera...

