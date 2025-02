Harry Potter e il calice di fuoco, la produzione usò un titolo finto per le bobine del film: ecco quale

Primo giovedì di febbraio e nuova tappa del franchise di Harry Potter, pronto a tornare questa sera con il quarto capitolo dal titolo Harry Potter e il calice di fuoco.

Nuovo passaggio di consegne in regia, da Alfonso Cuarón al timone di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, a Mike Newell per Harry Potter e il calice di fuoco stasera alle ore 21.20 su Italia 1.

Il finto titolo di Il calice di fuoco

Dopo il cambio di tono del terzo film rispetto ai primi due capitoli, Il calice di fuoco è un passaggio chiave nella narrazione di Harry Potter perché presenta per la prima volta nella sua versione definitiva Lord Voldemort.

Rupert Grint e Daniel Radcliffe in una scena di Il calice di fuoco

Un aneddoto particolare riguarda il titolo con il quale vennero nominate le bobine del film. Per sviare l'attenzione dall'atteso quarto film di un franchise conosciuto in tutto il mondo, si decise di nominare le bobine con il titolo di una famosa serie tv del passato, Happy Days.

Il Torneo Tremaghi di Harry Potter

Il quarto capitolo della saga si concentra sul famoso Torneo Tremaghi, al quale partecipano varie scuole oltre a Hogwarts, ovvero Durmstrang e Beauxbatons.

Al torneo partecipano Cedric Diggory (Robert Pattinson) per Hogwarts, Viktor Krum (Stanislav Ianevski) per Durmstrang e Fleur Delacour (Clémence Poésy) per Beauxbatons. Ai tre si aggiunge inaspettatamente Harry Potter (Daniel Radcliffe), che si trova costretto ad affrontare prove complicate.

Primo piano di Ralph Fiennes in Harry Potter e il calice di fuoco

Infine, avrà il primo vero faccia a faccia con la sua nemesi, Lord Voldemort (Ralph Fiennes), proprio al termine del Torneo Tremaghi.