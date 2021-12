Harry Potter, Daniel Radcliffe svela lo "strano" episodio che gli capitò con una fan in Giappone

Daniel Radcliffe ha raccontato un aneddoto relativo a una sua fan giapponese. A quanto pare, il protagonista del franchise di Harry Potter avrebbe provocato lo svenimento di una sua fan dopo averla sfiorata con un braccio e averle chiesto scusa.

Come riportato da CBR, Daniel Radcliffe ha raccontato nel corso della sua partecipazione al The Jonathan Ross Show: "Mi trovavo in una scuola giapponese per ragioni promozionali e ho urtato una ragazza con il braccio. Per questo motivo le ho chiesto scusa. Boom! La ragazza è svenuta. L'ho urtata, le ho chiesto scusa e lei è svenuta. Forse è stato troppo emozionante".

Daniel Radcliffe ha aggiunto: "Un momento del genere capita pochissime volte. Devo dire che è stato decisamente strano e singolare! Meglio goderselo!". Oltre ad aver disquisito della sua fedelissima fanbase, il protagonista di Harry Potter ha anche rivelato il suo episodio preferito del franchise. "Credo sia Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Ero più grande e ho avuto l'occasione di apprezzarlo meglio!" ha rivelato l'attore che ha prestato il volto al maghetto più celebre di sempre.

Daniel Radcliffe sarà coinvolto in Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, speciale realizzato per HBO Max in cui il cast della saga rifletterà sul suo carattere straordinario. A prendere parte alla reunion saranno Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, Mark Williams, Evanna Lynch, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Ian Hart, James Phelps e Oliver Phelps.

J.K. Rowling, però, non prenderà parte all'evento. Negli ultimi anni, l'autrice è stata aspramente criticata a causa delle sue idee relative alla comunità trans. A questo proposito, Daniel Radcliffe ha dichiarato: "Le donne transgender sono donne. Qualsiasi affermazione contraria cancella l'identità e la dignità delle persone transgender e va contro tutti i consigli dati dalle associazioni professionali di assistenza sanitaria che hanno molta più esperienza su questo argomento rispetto a Jo Rowling o a me".