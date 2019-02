Harry Potter: Daniel Radcliffe svela il suo film preferito della saga

Daniel Radcliffe ha svelato quale film della saga di Harry Potter è il suo preferito e l'interprete dell'iconico personaggio creato da J.K. Rowling ha ammesso che preferisce Harry Potter e l'Ordine della Fenice, sia in versione romanzo che in quella cinematografica.

La star ha spiegato: "Ho amato l'ultimo film, ma ho adorato il quinto, anche se mi sono reso conto che non è il preferito da molte persone. Lo amo perché c'è spazio per il rapporto tra Harry e Sirius Black, e c'è molto Gary Oldman in quel film".

Radcliffe ha aggiunto: "All'epoca non sapevo se avrei lavorato di nuovo con Gary Oldman ed era qualcosa di davvero triste. Ho adorato Gary e lavorare con lui è stata un'esperienza incredibilmente formativa nella mia vita. Quello era il mio libro preferito e probabilmente anche il film che ho apprezzato di più. Ci siamo davvero divertiti nel girarlo. Il quinto o il settimo, seconda parte, per me sono i migliori".

Ecco il video:

Negli ultimi giorni Radcliffe ha commentato una fan art che lo raffigura come Wolverine: "Mi piacerebbe tantissimo che ci fosse un nuovo film su Wolverine che inizia con Hugh Jackman che fa un bagno caldo e, una volta uscito, si scopre che sono io!" - ha commentato scherzando. Recentemente l'attore ha fatto parte del cast di Miracle Workers, una nuova serie in cui affianca Steve Buscemi