Harry Potter: Daniel Radcliffe svela il suo consiglio al team della serie reboot

Daniel Radcliffe ha dato un consiglio al team che si occuperà del reboot della saga di Harry Potter. L'universo creato dalla scrittrice J.K. Rowling tornerà infatti sugli schermi, questa volta televisivi, con una serie che racconterà la storia del giovane mago e sarà destinata alla piattaforma di streaming Max.

Il consiglio di Racliffe

L'attore, sul red carpet dei Tony Awards, ha parlato del nuovo progetto che riporterà gli spettatori a Hogwarts mostrando la lotta contro Voldemort.

Radcliffe nel primo film della saga

Il ritorno di Harry Potter sugli schermi

Daniel Radcliffe , pensando alla sua esperienza personale, ha così invitato i realizzatori ad avere un comportamento specifico con i giovani protagonisti: "Semplicemente lasciateli essere ancora dei ragazzini. Non riesco a immaginare come sarebbe stato interpretare Harry Potter nell'epoca dei social media. Eravamo un po' prima di tutto quello".L'ex interprete del giovane mago ha quindi ammesso che sarebbe felice di poter parlare con il cast della serie: "Non so cosa direi ora, spero di incontrare di persona un giorno chi interpreterà il ruolo principale".

In precedenza Tom Felton, che nei film ha avuto il ruolo di Draco Malfoy, aveva invece consigliato al team della serie di documentare il periodo trascorso sul set.

Il nuovo adattamento della saga dovrebbe essere composto da sette stagioni e, per ora, non è stato annunciato il cast o il potenziale periodo previsto per l'arrivo degli episodi sugli schermi, anche se Warner Bros sembra abbia pianificato un debutto nel 2026.

A scrivere la sceneggiatura ci sarà Francesca Gardiner, impegnata nel realizzare degli script fedeli alla saga originale e, al tempo stesso, che mantenga l'attenzione dei fan dei romanzi che conoscono tutti i dettagli della storia firmata da J.K. Rowling.