Harry Potter: Daniel Radcliffe svela come ha fatto a rompere così tante bacchette

Durante la realizzazione della saga di Harry Potter, il protagonista Daniel Radcliffe ha utilizzato un numero enorme di bacchette, per colpa di una sua strana abitudine che causava la rottura delle stesse ogni volta che ne usava una nuova.

Recentemente ospitato per un'intervista nel programma Yotube Hot Ones, Daniel Radcliffe ha confermato di aver rotto tante bacchette durante tutti gli anni a cui ha lavorato alla saga di Harry Potter, perché aveva il vizio di batterle sulle sue gambe in ogni momento:

"Le bacchette le ho rotte molto perché mi piaceva battermi sulle gambe per tutto il tempo. Quindi, una volta ogni tre o quattro settimane, si usurava così tanto al punto che si spezzavano. Mi dispiaceva molto per il maestro di scena, e lui mi guardava come per dire 'Per favore, smettila di suonare la batteria'"

La star, che ha interpretato il famoso maghetto dal 2001 al 2011, ha anche raccontato il perché della sua repulsione per i social network, spiegando che non potrebbe affrontare serenamente il confronto con gli haters:

"So al 100% che se mi iscrivessi su Twitter o su qualsiasi altro social, vi svegliereste tutti con le storie di 'Dan Radcliffe si mette a litigare con una persona a caso su Twitter"

Daniel Radcliffe ha recentemente lavora a Escape From Pretoria, film thriller basato sulla storia vera dei tre prigionieri politici che nel 1979 fuggirono dalla prigione locale di Pretoria.