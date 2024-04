Harry Potter, Daniel Radcliffe era terrorizzato da Alan Rickman: 'Pensavo che mi odiasse'

Lavorare con un mostro sacro come Alan Rickman da principio non è stato facile per la star di Harry Potter Daniel Radcliffe. L'interprete del maghetto occhialuto era convinto che Rickmnan lo detestasse e per questo ne era terrorizzato, come ha confessato durante il podcast_Happy Sad Confused_.

Daniel Radcliffe nella terza avventura cinematografica del maghetto Harry Potter

Il conduttore del podcast Josh Horowitz ha mostrato una clip di un'intervista di Alan Rickman del 2016 che Radcliffe non aveva mai visto in cui l'attore veterano loda il giovane collega.

"Anche se io lo facevo per sette settimane, loro lo facevano per 52 settimane", ha detto Rickman a proposito degli attori bambini nei film di Harry Potter. "Questa è stata la loro vita dai 12 ai 22 anni. E a volte la guardavi da bordo campo e lanciavi qualche ancora di salvezza perché c'era così poco tempo per quello. È solo negli ultimi anni che sono riuscito a sedermi in un bar con Daniel a New York. Lui era a teatro e io a un altro. È stato un enorme orgoglio andare a vederlo nel musical How to Succeed in Business Without Really Trying. Come osa ballare così bene come i ballerini di Broadway? Ci ha lavorato molto."

Harry Potter: Alan Rickman, nei suoi diari il motivo per cui ha interpretato Severus Piton fino alla fine

La commozione di Daniel Radcliffe

Alla vista della clip di Rickman, morto nel 2026 a 69 anni, Daniel Radcliffe è apparso visibilmente commosso e ha detto:

Alan Rickman in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

"Grazie per avermela mostrata. Non l'avevo mai vista prima. Ero così intimidito da Alan Rickman. Come puoi non esserlo con quella voce? Anche sentendo quella voce dimentichi quanto fosse bassa finché non risuona dentro di te. Ero così intimidito da lui nei primi tre film. Ero terrorizzato da lui e pensavo, 'Questo tizio mi odia'. Ma in qualche modo ha capito che volevo davvero recitare e lavorarci su."

Radcliffe ha poi rivelato come Alan Rickman fosse diventato uno dei suoi più grandi sostenitori, arrivando a fare ritorno prima da una vacanza per poterlo vedere a Broadway.

"Ha abbreviato una vacanza in Canada per venire a vedermi mentre facevo Equus. Ha visto ogni lavoro teatrale che ho fatto quando era vivo", ha aggiunto Radcliffe. "Dopo uscivamo insieme e lo commentava. È stato uno dei primi a dire, 'Dovresti concentrarti sul voice coaching e indagare su tutti questi aspetti'. Sono così fortunato. Sentirglielo dire è davvero adorabile. Grazie per avermi mostrato il video."