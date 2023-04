Harry Potter, il boss di HBO sui commenti anti-trans di JK Rowling: "Conta solo ciò che è sullo schermo"

Ha fatto ampiamente discutere la notizia del coinvolgimento di JK Rowling come produttrice esecutiva nella serie TV di Harry Potter, ma il boss di HBO ha una risposta per i detrattori.

Dopo le varie speculazioni dei giorni scorsi, Warner Bros. Discovery ha finalmente sganciato la bomba. Harry Potter diventerà una serie TV e lo farà adattando nella maniera più fedele possibile i sette libri della saga. Ha fatto però ampiamente discutere il coinvolgimento di JK Rowling, scrittrice e ideatrice del franchise, come produttrice esecutiva nel nuovo progetto.

La Rowling è finita anni fa negli occhi del ciclone per numerosi commenti contro la comunità transgender. Intervistato sull'argomento, Casey Bloys, boss di HBO, ha fornito una risposta alquanto diplomatica: "Non penso sia questo il posto giusto per parlarne. Si è detto di tutto in rete, è una situazione molto delicata e non ha senso parlarne adesso. Per noi conta soltanto ciò che verrà rappresentato sullo schermo e ovviamente la storia di Harry Potter è incredibilmente positiva e di supporto verso l'amore e l'auto accettazione".

Harry Potter, ecco perché la nuova serie potrebbe essere un'opportunità

Casey Bloys ha poi aggiunto: "Ovviamente la serie TV rappresenta una novità per noi, ma non lo è il mondo di Harry Potter. Siamo stati all'interno di questo franchise per 20 anni e ci siamo sentiti a nostro agio". Ogni stagione della serie sarà basata su uno dei libri del franchise e Warner Bros. Discovery ha intenzione di dar vita a una "serie decennale". Con un cast nuovo di zecca, che nulla avrà a che vedere con quello dei film.

Max produrrà lo show in collaborazione con Brontë Film e TV e Warner Bros. Television. La Rowling sarà produttrice esecutiva insieme a Neil Blair e Ruth Kenley-Letts. David Heyman, già produttore della saga, è attualmente in trattative per diventare produttore esecutivo della serie tv.