Tony Award, Daniel Radcliffe e Rachel McAdams tra i nominati

Daniel Radcliffe e Rachel McAdams sono tra i nomi più illustri candidati ai prossimi Tony Award, i premi teatrali maggiormente ambiti negli Stati Uniti. Per il protagonista della saga cinematografica dedicata al maghetto di J.K. Rowling si tratta della prima candidatura, per la sua performance nel revival di Broadway di Merrily We Roll Along di Stephen Sondheim. La nomination per Radcliffe è distante tredici anni dalla performance snobbata dai Tony in How to Succeed in Business Without Really Trying e sedici dal debutto in Equus nel 2008.

Rachel McAdams in una scena del film The Time Traveler's Wife

Anche i colleghi di Daniel Radcliffe, Jonathan Groff e Lindsay Mendez, sono stati inclusi tra i candidati mentre la produzione è rientrata tra le nomination come miglior revival in un musical. Rachel McAdams si è aggiudicata una candidatura per la miglior performance di un'attrice protagonista in una pièce per il suo debutto a Broadway in Mary Jane, insieme a Sarah Paulson, Jessica Lange, Amy Ryan e Betsy Aidem.

Gli altri candidati

La shortlist per la miglior performance di un attore protagonista in una pièce è ricca di nomi conosciuti come Jeremy Strong, Michael Stuhlbarg, Liev Schreiber, Leslie Odom Jr. e William Jackson Harper. Anche Eddie Redmayne ha ricevuto una candidatura per Cabaret, dopo aver vinto l'Olivier Award, l'equivalente del Tony nel Regno Unito per la sua performance nel 2022.

La cerimonia di premiazione dei Tony Award 2024 si terrà al David H. Koch Theater del Lincoln Center a New York City, e saranno presentati da Ariana DeBose per il terzo anno consecutivo. Fondato nel 1947 da Brock Pemberton, il Tony Award prende il nome da Antoinette Perry, soprannominata Tony, un'attrice nonché direttrice, produttrice e co-fondatrice dell'American Theatre Wing. Per essere eleggibili gli spettacoli devono essere presentati nella precedente stagione teatrale a Broadway. Il Tony Award rientra nella prestigiosa cerchia dei riconoscimenti nel mondo dello spettacolo americano insieme agli Emmy (TV), Grammy (Musica) e Oscar (Cinema).