Harry Potter: alcuni buchi nella trama continuano a far discutere i fan ancora oggi

Sono passati 17 anni dalla fine della saga letteraria di J.K. Rowling e 13 anni dall'ultimo adattamento cinematografico di Harry Potter. Eppure la storia del maghetto occhialuto e dei suoi amici è entrata talmente a fondo nell'immaginario collettivo da far discutere ancora oggi i fan riguardo ad alcuni buchi nella trama.

A differenza di altri franchise, J.K. Rowling e Warner Bros. sono stati cauti nello sfruttamento dei romanzi dando vita a una trilogia prequel, Animali fantastici, interrotta per varie problematiche di immagine e per l'emorragia di pubblico, e a una serie reboot attualmente in preparazione. Eppure l'interesse dei fan nei confronti della saga britannica non è mai scemato come dimostra un post su Reddit dedicato ai buchi nella trama.

Le incongruenze nella saga e i commenti del fan

"L'orologio che mostra dove si trovano i bambini dai Weasley ha la scritta 'dentista' sopra e più tardi il professor Lumacorno è assolutamente perplesso sul fatto che i genitori di Hermione siano dentisti", si legge nel commento in alto.

Il secondo commento più popolare sottolinea come Silente spedisca gli studenti nei loro dormitori a causa dei troll nei sotterranei, cosa che accade nel primo film. La cosa strana è il fatto che i dormitori di Serpeverde sono nei sotterranei.

Harry Potter, Ralph Fiennes: "Ecco perché ho indossato i collant nel ruolo di Voldemort"

"All'inizio de Il Prigioniero di Azkaban, Harry dovrebbe avere una torcia per aiutarlo a vedere, ma nei film usa Lumos. La magia non è consentita ai maghi minorenni di Howgarts, che diavolo", si legge in un altro commento.

Un ulteriore commento sottolinea un altro buco nella trama, ma a differenza dei precedenti questo riguarda i libri e non i film: "Sirius non menziona che ha dato lo specchio a Harry quando Harry lo chiama nel quinto libro."

Naturalmente le incongruenze nella saga di Harry Potter non finiscono qui, ma è importante notare come la discussione sia sempre vitale, segno dell'inossidabile fama del franchise che verrà ulteriormente alimentata dall'arrivo della serie tv.