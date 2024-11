Harry Potter, Ralph Fiennes: "Ecco perché ho indossato i collant nel ruolo di Voldemort"

Sotto tutti quegli strati di trucco e protesi dell'iconico villain Lord Voldemort nei film di Harry Potter, Ralph Fiennes non era così spaventoso. Ospite dello show di Andy Cohen per parlare del suo ultimo film Conclave, Fiennes ha svelato un dettaglio molto particolare sul suo personaggio.

L'attore ha parlato del costume del suo personaggio, che indossava sopra un paio di collant per migliorare il proprio movimento durante le scene e in generale la mobilità di Voldemort. Fiennes è stato molto esplicito nello spiegare il motivo di questa scelta per l'ex Tom Riddle.

Calze in movimento

"Dovevo indossare dei collant sotto" ha specificato Fiennes "Era per comodità. Era per facilitare il movimento, in teoria. I collant, dopo qualche ora, il cavallo, la parte alta [si elasticizza]". Ralph Fiennes poi spiega le difficoltà:"Scendevano sempre più in basso, solo muovendosi e parlando, così ho capito che la soluzione era quello che voi chiamate reggicalze, per tenere su i collant con il cavallo agganciato alla biancheria intima. Ogni gamba aveva il suo collant non dovevano essere collegati".

Daniel Radcliffe e Ralph Fiennes in una scena de I doni della morte

Ralph Fiennes si divertiva a prendere in giro la squadra degli stunt sollevando la gamba mentre indossava il costume. L'attore ha interpretato Lord Voldemort in cinque film di Harry Potter: Harry Potter e il calice di fuoco, Harry Potter e l'Ordine della Fenice, Harry Potter e il principe mezzosangue, Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1 e Harry Potter e i doni della morte - Parte 2.

Il successo della saga

Il franchise di Harry Potter, basato sull'omonima serie di libri e composto da otto film, verrà presto trasformato in una serie televisiva, con Warner Bros. Discovery che ha confessato di avere in cantiere una serie decennale. La data di lancio non è ancora stata annunciata ma la première potrebbe essere slittata al 2027 e non più al 2026.