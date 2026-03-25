Harry Potter, è allarme: misure di sicurezza eccezionali dopo le minacce di morte a un attore

Mentre i fan sono impegnati nel conto alla rovescia per il lancio del primo teaser della serie su Harry Potter, in arrivo nelle prossime ore, il set viene "blindato" con misure di sicurezza eccezionali per proteggere il cast, in particolare l'interprete di Severus Piton Paapa Essiedu, dopo le minacce di morte ricevute.

L'attore avrebbe, infatti, rivelato di aver ricevuto messaggi razzisti e minacce dopo essere stato scelto per il ruolo del Professor Piton. Nei film del franchise a interpretare il personaggio era l'attore Alan Rickman.

Harry Potter. Il cast adulto annunciato per la serie HBO Max.

Perché l'interprete di Severus Piton ha ricevuto minacce di morte

Il 35enne britannico Paapa Essiedu ha una lunga carriera come attore teatrale che lo ha visto militare a lungo nella Royal Shakespeare Company. Dopo essere comparso in Assassinio sull'Orient Express e nelle serie Black Mirror e Black Dove, Essiedu è stato scelto per il ruolo chiave del Professor Piton nella serie HBO Harry Potter suscitando reazioni inconsulte da parte di fan razzisti visto che il personaggio, nella versione originale, è bianco.

In un'intervista rilasciata a The Sunday Times of London, Essiedu ha raccontato: "Mi è stato detto: 'Abbandona la serie o ti ucciderò'". L'interprete del professor Piton ha aggiunto: "Importa realmente. La realtà è che se guardo Instagram vedrò qualcuno che dice, 'Verrò a casa tua e ti ucciderò'. Quindi, anche se sono abbastanza sicuro di non essere assassinato, nessuno dovrebbe trovarsi in questa situazione per aver svolto il proprio lavoro".

Le misure di sicurezza sul set di Harry Potter

Un'immagine di Paapa Essiedu

L'amministratore delegato di HBO, Casey Bloys, ha confermato che la produzione della serietv si avvale di un "team di sicurezza rigoroso". Interrogato da Variety sulla possibilità di una reazione del genere, Bloys ha risposto: "Con tutti gli attori che lavorano a grandi produzioni basate su franchise famosi - e questa è ovviamente una di quelle, con fan appassionati e opinioni nette - la situazione può diventare preoccupante. Per una produzione di questo tipo, ce lo aspettavamo e abbiamo cercato di fornire una formazione adeguata, seguendo le migliori pratiche in termini di gestione dei social media. Ovviamente, abbiamo un team di sicurezza molto efficiente. Purtroppo, era qualcosa che temevamo potesse accadere e cerchiamo di essere il più prudenti possibile".

Oltre a proteggere Papa Essiedu per via delle minacce di morte, la sicurezza serve a tenere sotto controllo la situazione generale visto che nei mesi scorsi, sul set di Harry Potter, si sarebbero verificati episodi di bullismo tra le comparse giovani e adulte.

L'hype per il trailer imminente

L'annuncio del lancio del trailer previsto per le prossime ore è stato accompagnato dalla prima foto ufficiale di Harry Potter pubblicata sui social media da HBO.

Nell'immagine, che ha rapidamente raggiunto un milione di like su Instagram, vediamo Harry Potter (Dominic McLaughlin) di spalle nel cortile della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, mentre si dirige verso il campo di Quidditch avvolto in un mantello rosso e oro che rappresenta la casa di Grifondoro.

L'uscita della serie, ancora in produzione, è prevista per il 2027 su HBO Max, ma Casey Bloys si è sbilanciato dichiarandosi "entusiasta di ciò che ha visto finora".

"La cosa positiva è che i libri sono ovviamente rimasti popolari, ma ora ci sono genitori che sono cresciuti con essi e vogliono condividerli con i propri figli, e ragazzi che li desiderano a loro volta, quindi da un punto di vista commerciale è una grande opportunità", ha spiegato il capo della HBO. "Da un punto di vista creativo... Uno dei vantaggi, dal mio punto di vista, è poter dedicare più tempo ai personaggi e alla storia. E se hai un libro, per non parlare di una serie di libri, dire arbitrariamente 'Beh, abbiamo due ore' ti costringe a prendere delle decisioni difficili. Quindi l'idea è di avere la libertà di lasciare che la storia respiri un po' di più ed esplorare questo universo più a fondo."