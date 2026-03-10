Harry Potter, leak svela la nuova Diagon Alley, ma è caos sul set: "Bullismo tra gli attori"

Pochi fortunati hanno potuto gettare uno sguardo al video dal set della serie su Harry Potter che mostra un tour di Diagon Alley, celebre location del Mondo Magico, prima che Warner Bros. corresse ai ripari bloccando la diffusione del leak pubblicato dall'account @WizardingWorldDirect e diffuso dal Sun. Il tutto dopo che il tabloid inglese avrebbe spifferato voci di incidenti e bullismo sul set tra le giovani comparse della serie HBO.

Harry Potter: la prima immagine del nuovo protagonista Dominic McLaughlin

Diagon Alley: quali sono le differenze tra i film e la serie tv?

I lettori di J.K. Rowling ben conoscono Diagon Alley, la via commerciale magica accessibile da Londra attraverso il pub Il Paiolo Magico. Nei libri viene descritta come un vicolo acciottolato con negozi per bacchette, scope, libri incantati e la Banca dei Maghi Gringott.

Da quanto visto nel video prima che sparisse dai social media Diagon Alley è stata interamente ricostruita e appare molto diversa dalla versione vista nei film di Harry Potter. Come spiega Comicbookmovie.com, "è molto più stretta e chiaramente una nuova interpretazione della Diagon Alley stilizzata, che è anche un punto fermo del Warner Bros. Studio Tour di Londra e dell'attrazione The Wizarding World of Harry Potter a Orlando, in California e in Giappone". Il fugace sguardo mostrerebbe nuove aggiunte alla strada e nuove attività commerciali tra cui una caffetteria chiamata "Accioffee!".

Diagon Alley è apparsa più volte nei film di Harry Potter, ma probabilmente avrà maggiore spazio nella serie HBO visto che la maggior durata seguirà più da vicino laa crescita dei personaggi passeggiate comprese sia all'inizio che durante l'anno scolastico.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Bullismo sul set di Harry Potter: cosa è accaduto davvero?

Prima del video, il Sun aveva pubblicato uno scoop che denunciava presunti episodi di bullismo sul set della serie. Due comparse dodicenni sarebbero state viste litigare con veemenza. "Ci sono molti ragazzini sul set contemporaneamente, e la realtà è che non tutti vanno d'accordo. È un problema allarmante, e i responsabili vogliono sbarazzarsi di eventuali 'mele marce' tra il cast e la troupe" ha rivelato una fonte al tabloid.

"I responsabili hanno emesso avvertimenti sui comportamenti. Le accuse di bullismo hanno coinvolto adulti e bambini" ha proseguito. "È stato chiarito che chiunque venga segnalato per bullismo verrà immediatamente licenziato, indipendentemente da quanto sia famoso. Le riprese dureranno otto anni, e i responsabili sono fermamente convinti che qualsiasi comportamento inappropriato debba essere stroncato sul nascere. Le segnalazioni di bullismo sono state trattate con estrema serietà. I superiori hanno consigliato a tutti chi contattare se ne sono vittime."

La prima stagione della serie Harry Potter debutterà nel 2027.