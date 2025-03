Harrison Ford rinuncia a presentare gli Oscar 2025: il motivo è legato a una malattia contagiosa

Harrison Ford, leggenda di Hollywood e star di Indiana Jones, ha dovuto rinunciare all'incarico di presentatore ai prossimi Oscar 2025 dopo che gli hanno diagnosticato il fuoco di Sant'Antonio. La notizia, riportata da Entertainment Weekly, ha colto di sorpresa i fan e gli organizzatori dell'evento, poiché l'attore era stato annunciato come uno dei nomi di punta della serata accanto a stelle come Rachel Zegler, Zoe Saldaña, Samuel L. Jackson e Gal Gadot.

Harrison Ford rinuncia agli Oscar 2025 per il fuoco di Sant'Antonio

Secondo fonti vicine all'attore, Ford ha ricevuto la diagnosi venerdì 1 marzo, e ha preso la decisione di ritirarsi dalla cerimonia nella mattinata di sabato per concentrarsi a riposarsi. Nonostante la malattia non sia pericolosa per la vita, può causare forti dolori e affaticamento, rendendo difficile affrontare un evento lungo e impegnativo come la notte degli Oscar.

Fino a pochi giorni fa, Ford sembrava in perfetta forma. Il 27 febbraio, in un'intervista con People, aveva parlato del suo lavoro su "1923", il prequel di Yellowstone, spiegando di essere ancora in grado di girare scene a cavallo senza problemi. Inoltre, era apparso sorridente e rilassato ai SAG Awards del 23 febbraio, dove aveva posato con la collega Wendie Malick.

Harrison Ford in 1923

Tuttavia, l'ultimo periodo non è stato privo di stress per l'attore. A gennaio, la sua residenza di Brentwood, in California, è stata minacciata dai devastanti incendi di Palisades, e Ford era stato avvistato mentre controllava la situazione in compagnia della polizia, apparentemente senza protezioni e con un drink in mano.

L'assenza di Harrison Ford dalla cerimonia sarà sicuramente notata, vista la sua iconica presenza nel mondo del cinema. Nonostante ciò, l'attore sta riposando e si sta riprendendo, e i fan possono tirare un sospiro di sollievo. Al momento, il suo team non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma è chiaro che la priorità di Ford è la sua salute.