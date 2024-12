Harrison Ford pronto a tornare nel mondo di Air Force One in un nuovo film?

Air Force One, il thriller arrivato nelle sale nel 1997, sembra sia al centro di un nuovo progetto targato Sony Pictures e Harrison Ford potrebbe essere coinvolto.

A diffondere la notizia è stato il giornalista Daniel Richtman, tuttavia per ora lo studio non ha ancora confermato o smentito l'indiscrezione.

Il ritorno di Ford nel mondo di Air Force One?

Le prime notizie riguardanti un possibile sequel di Air Force One, film che avrebbe dovuto intitolarsi Air Force Two, erano emerse online cinque anni fa. Lo sceneggiatore Andrew W. Marlowe, a gennaio, aveva poi rivelato che si era valutata la possibilità di sviluppare un secondo capitolo della storia, ma l'idea non era convincente.

Richtman ha ora sostenuto che Harrison Ford sarebbe interessato a essere coinvolto in un nuovo progetto, che potrebbe essere un reboot del franchise, non necessariamente un sequel.

Harrison Ford, i migliori film di un'icona del cinema americano

Il cast del primo film

Nel thriller originale, che era stato diretto da Wolfgang Petersen, la star aveva avuto il ruolo del Presidente degli Stati Uniti, alle prese con un gruppo di terroristi che prende il controllo dell'aereo su cui sta viaggiando. Nel cast c'erano anche Gary Oldman nella parte di uno dei terroristi, Glenn Close in quello del vice-presidente, William H. Macy, Jurgen Prochnow, Dean Stockwell e Paul Guilfoyle.

Non resta quindi che attendere per scoprire se c'è qualcosa di fondato nell'indiscrezione diffusa online nelle ultime ore. Nei prossimi mesi si potrà comunque vedere la star di Indiana Jones alle prese con il ruolo del presidente degli Stati Uniti nel film del MCU Captain America: Brave New World, con star Anthony Mackie, in cui interpreterà Thaddeus E. "Thunderbolt" Ross, che aveva avuto il volto di William Hurt in The Incredible Hulk.