Air Force One: Harrison Ford e Gary Oldman si sono presi a botte sul set

Sul set di Air Force One Harrison Ford chiese a Gary Oldman di prenderlo a botte durante le riprese delle scene di combattimento.

Sul set di Air Force One, Harrison Ford chiese a Gary Oldman di prenderlo a botte durante le lunghe riprese relative alle scene di combattimento. L'attore britannico, entusiasta di far parte del cast del thriller d'azione del 1997 diretto da Wolfgang Petersen, acconsentì ma, prendendo a pugni Ford, cercò di evitare di colpire il suo naso e la sua mandibola.

La prestazione agghiacciante di Gary Oldman gli è valsa il soprannome di 'Scary Gary', 'Spaventoso Gary', durante la produzione, tuttavia l'attore ha scelto di non rimanere nel personaggio tra una scena e l'altra. Ford, intervistato da Jay Leno, ha dichiarato: "Credo che l'aspetto migliore del film sia la veridicità, sembra una situazione reale, sono molto soddisfatto della pellicola e credo che sia, almeno in parte, merito degli interpreti, Gary primo su tutti."

Petersen ha definito l'esperienza delle riprese 'Air Force Fun', 'Air Force divertimento', in parte a causa della simpatia e della genialità di Oldman e di Ford, due attori che a quanto pare sanno sempre intrattenere anche quando la telecamera è spenta. Il regista ha anche detto che Oldman era capace di passare dall'ilarità alla malvagità del suo personaggio in un attimo.

Al termine delle riprese di Air Force One Harrison Ford, non il più eloquente degli attori durante le interviste e in ogni altro frangente della vita pubblica, ha definito Oldman uno dei migliori attori con cui ha avuto il piacere di lavorare su un set cinematografico nonché la sua nemesi perfetta sullo schermo.