Harrison Ford prende in giro Conan O'Brien: 'Hai dovuto ricordarti negli appunti che sono Han Solo'

Harrison Ford ha reagito in modo ironico a una scoperta compiuta mentre era ospite del podcast condotto da Conan O'Brien.

Nel video condiviso online si può infatti vedere la star di Indiana Jones e il Quadrante del Destino mentre conversa con il conduttore televisivo, scoprendo che aveva dovuto scrivere negli appunti che aveva interpretato Han Solo pur di ricordarselo.

La divertente interazione

Harrison Ford e Conan O'Brien stavano conversando parlando delle origini della famiglia dell'attore quando l'interprete di Indy ha sottolineato in modo ironico l'attenzione compiuta durante le ricerche prima dell'intervista.

L'attore ha infatti dichiarato: "Hai persino dovuto scrivere Han Solo! Non riuscivi a ricordarlo?".

Conan ha così risposto: "No, non me lo ricordavo. L'ho scritto perché ho sentito che hai recitato in qualche film di Star Wars ed era qualcosa di nuovo per me perché ho visto quei film e non penso che tu sia riuscito a emergere. Mi dispiace. Mi ricordo Chewbacca, mi ricordo il cattivo con il casco nero e poi c'erano delle persone...".

Ford ha prontamente reagito in modo sarcastico: "Come è possibile che tu non sia più in televisione?".

Harrison Ford, i migliori film di un'icona del cinema americano

I divertenti aneddoti

Durante il podcast, Harrison ha ricordato inoltre come all'inizio della carriera avessero cercato di fargli cambiare il proprio nome e di convincerlo a farsi tagliare i capelli copiando il look di Elvis Presley.

L'attore ha poi ripercorso qualche tappa importante della sua carriera, mentre Conan ha ricordato il loro primo, imbarazzante, incontro in un ascensore.