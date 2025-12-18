Harrison Ford riceverà il premio alla carriera assegnato da SAG-AFTRA

Harrison Ford riceverà il premio alla carriera assegnato dal sindacato SAG-AFTRA per celebrare il lavoro compiuto sul set e l'impegno umanitario della star.

L'interprete di tanti personaggi iconici, come Han Solo o Indiana Jones, salirà sul palco per ottenere il riconoscimento domenica 1 marzo.

La reazione di Ford

La cerimonia di premiazione di The Actor Awards, il nuovo nome dato ai riconoscimenti assegnati dal sindacato degli attori americani, sarà trasmessa in diretta streaming su Netflix.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: Harrison Ford con la moglie Calista Flockhart a Cannes 2023

Harrison Ford sarà il 61esimo interprete a ricevere il premio e ha dichiarato in un comunicato ufficiale: "Sono profondamente onorato nell'essere scelto per ricevere il premio alla carriera in questa edizione. Essere riconosciuto dai miei colleghi attori significa davvero molto per me. Ho trascorso la maggior parte della mia vita sui set cinematografici, lavorando insieme a incredibili attori e membri della troupe, e mi sono sempre sentito grato per far parte di questa comunità".

Sean Astin, presidente di SAG-AFTRA, ha dichiarato: "Harrison Ford è una presenza unica nella vita americana; un attore i cui personaggi iconici hanno plasmato la cultura mondiale. La sua carriera è stata infinitamente emozionante, ed è sempre ritornato al suo amore per la recitazione. Siamo onorati nel celebrare una leggenda il cui impatto sulla nostra arte è indelebile".

La carriera della star

L'attore ha iniziato la sua carriera con alcuni ruoli in varie serie tv, prima di avere un ruolo importante in American Graffiti, il film diretto da George Lucas nel 1973. Il regista lo ha poi voluto nell'epico Guerre stellari affidandogli la parte di Han Solo e ha collaborato con la star, in veste di produttore, nella realizzazione delle cinque avventure cinematografiche di Indiana Jones.

Tra i film più conosciuti e apprezzati di Ford ci sono Blade Runner, Witness, Il fuggitivo, e Air Force One. Harrison, recentemente, ha recitato in Captain America: Brave New World e nelle serie Shrinking e 1923 (di cui potete leggere la nostra recensione.