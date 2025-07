Harrison Ford non è interessato ai premi: "Non c'è nulla di competitivo nella creatività"

L'attore Harrison Ford ha commentato la sua recente nomination agli Emmy per la serie Shrinking, svelando inoltre che non ha alcuna intenzione di smettere di recitare.

Harrison Ford ha ottenuto, grazie alla serie Shrinking, la sua prima nomination agli Emmy e l'attore ha ora svelato la sua opinione riguardante i premi assegnati nel settore cinematografico e televisivo.

La star ha inoltre spiegato che non ha alcuna intenzione di smettere di recitare, per la gioia dei tanti fan che lo hanno apprezzato in saghe come quella di Star Wars o Indiana Jones.

L'opinione di Ford sui premi

Parlando con Variety, Harrison Ford ha condiviso la sua opinione sottolineando: "Non penso ci sia nulla di competitivo nella creatività e non capisco il bisogno di fare paragoni e mettere in competizione il lavoro di una persona con quello di un'altra".

L'attore ha aggiunto: "Se ti piace, ti piace; se non ti piace, guarda qualcosa di diverso".

Shrinking: Harrison Ford in una scena

Harrison ha comunque ricordato che è felice per la nomination agli Emmy ottenuta grazie alla serie prodotta per Apple TV+: "Sono grato, ma avrei fatto quello che ho fatto, e farò quello che sto facendo, a prescindere dal fatto che sia considerato meritevole di menzione oppure no. Perché è quello che faccio, è quello che amo fare. Amo raccontare storie. Amo fingere di essere qualcuno di diverso".

I progetti per il futuro dell'attore

Nella lunga intervista Ford ha ripercorso anche i momenti più importanti della sua carriera, dai primi ruoli ai titoli cult come Star Wars, Blade Runner e Indiana Jones.

La star ha inoltre confermato che sarebbe interessato a recitare in un progetto accanto alla moglie Calista Flockhart, mentre non ha alcuna intenzione di tornare nel MCU.

Harrison ha quindi concluso l'intervista spiegando perché non vuole smettere di recitare: "Non lo farò mai. Si tratta di una di quelle cose che ho pensato fossero interessanti legate al lavoro di un attore, ovvero che hanno anche bisogno di persone anziane per interpretare i ruoli degli anziani".