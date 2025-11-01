Harrison Ford attacca Trump sul cambiamento climatico: "È solo un bambino capriccioso"

Nel corso di una recente intervista, la star di Indiana Jones ha sferrato un duro attacco alle politiche del Presidente degli Stati Uniti, notoriamente negazioniste del cambiamento climatico e contro l'ambiente

Harrison Ford ha lanciato una dura critica a Donald Trump nel corso di un'intervista rilasciata questa settimana al Guardian, poco prima di ricevere un premio al Field Museum di Chicago.

L'icona di Star Wars e Indiana Jones ha attaccato il presidente per la sua ignoranza nei confronti del cambiamento climatico e per lo smantellamento delle politiche ambientali perseguite dai governi precedenti.

"Trump non ha una politica, ha solo dei capricci. Mi fa davvero paura", ha dichiarato Ford alla testata. "L'ignoranza, l'arroganza, le bugie, la perfidia. [Trump] sa benissimo cosa fare, ma è uno strumento dello status quo e sta facendo soldi a palate, mentre il mondo va a rotoli. È incredibile. Non conosco un criminale peggiore nella storia".

Donald Trump nell'atto di imbracciare un fucile

La battaglia di Trump contro le politiche ambientali

Solo lo scorso mese, Trump ha dichiarato all'ONU che il cambiamento climatico è "la più grande truffa mai perpetrata al mondo", aggiungendo: "Se non vi liberate di questa truffa verde, il vostro Paese fallirà. Avete bisogno di confini forti e di fonti di energia tradizionali se volete tornare a essere grandi".

Come ha riportato il Guardian: "Trump ha smantellato le protezioni per il clima e l'aria pulita, bloccato progetti di energia pulita, incoraggiato le compagnie petrolifere e del gas a trivellare per i combustibili fossili che surriscaldano il pianeta, licenziato centinaia di scienziati cancellandone il lavoro, e persino vietato menzioni di 'cambiamento climatico' all'interno del governo".

"Lo sapevo che sarebbe successo, predico queste cose da 30 anni", ha dichiarato Ford riguardo al cambiamento climatico e all'aumento dei disastri legati al clima. "Tutto quello che abbiamo detto sul cambiamento climatico si è avverato. Perché questo non basta a far sì che le persone cambino comportamento? A causa dello status quo radicato".

Shrinking: Harrison Ford in una scena

Harrison Ford su Trump: "Tutto quello che dice è una bugia"

"Sta perdendo terreno perché tutto quello che dice è una bugia", ha aggiunto Ford parlando sempre del Presidente degli Stati Uniti, prima di lanciare un messaggio più ottimista.

"Sono fiducioso, possiamo mitigare il cambiamento climatico, possiamo guadagnare tempo per cambiare i comportamenti, sviluppare nuove tecnologie e concentrarci maggiormente sull'attuazione di queste politiche. Ma dobbiamo sviluppare la volontà politica e l'intelligenza necessarie per comprendere che noi esseri umani siamo capaci di cambiamento. Siamo incredibilmente adattabili, incredibilmente inventivi. Se ci concentriamo su un problema, nella maggior parte dei casi possiamo risolverlo".