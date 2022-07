Harrison Ford ha compiuto 80 anni: gli auguri di Mark Hamill e del cast di Star Wars

Mark Hamill, Billy Dee Williams e gli altri interpreti di Star Wars hanno celebrato gli 80 anni di Harrison Ford con una serie di messaggi affettuosi sui social media.

Il primo Guerre stellari è uscito più di 45 anni fa, ma è chiaro che il legame di Harrison Ford con molti dei membri del cast rimane forte, visto che in tanti si sono rivolti ai social media per augurare all'attore un felice 80esimo compleanno. Mark Hamill ha scritto di essere "felice di essere l'amico di Ford", mentre Billy Dee Williams ha definito l'attore un "amico prezioso". Anche la Peter Mayhew Foundation, dal nome del defunto attore che originariamente interpretava Chewbacca, ha augurato a Ford un buon compleanno, così come Joonas Suotamo, l'attore che ha interpretato il personaggio nella trilogia del sequel della Disney.

Pur alimentando la reputazione di essere schivo e scontroso, Harrison Ford ha chiaramente sviluppato stretti legami con molti dei suoi co-protagonisti di Star Wars. Al momento dell'uscita di Star Wars: Episodio VI - Il Risveglio della Forza, Ford aveva 73 anni, il che lo rendeva già un po' più vecchio in termini di ruoli di azione. L'attore, ovviamente, è ancora pronto a riprendere il suo ruolo iconico di Indiana Jones nell'atteso Indiana Jones 5, dimostrando di essere ancora in grado di affrontare ruoli da eroe d'azione anche a 80 anni.