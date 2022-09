Harley Quinn: quale sarà il suo futuro nel DCEU? La risposta di James Gunn

Sin dalla sua prima apparizione in live action nel 2016 la Harley Quinn di Margot Robbie è diventata una delle componenti principali della DC sul grande schermo. L'attrice è stata poi ripresa per il medesimo ruolo in The Suicide Squad, diretto da James Gunn, ma quale futuro attende il personaggio nel DCEU?

Proprio il regista James Gunn ha affrontato la questione stuzzicando i fan sul futuro del personaggio. Rispondendo a un fan su Twitter che gli chiedeva se Harley Quinn sarebbe mai tornata nel DCEU, Gunn ha scritto un semplice ed eloquente "Sì". Nonostante gli scossoni al vertice della Warner e un piano cinematografico ancora molto sconclusionato, dunque, Harley Quinn figura nei progetti futuri della major.

Nei giorni scorsi si è celebrato il trentesimo anniversario del debutto di Harley Quinn nel mondo DC, personaggio appositamente creato da Bruce Timm e Paul Dini per la serie animata di Batman degli anni'90. Un successo senza precedenti che l'ha portata a essere inserita nel canone dei fumetti e non solo. Senza ovviamente dimenticare la serie animata creata per HBO Max e arrivata alla sua terza stagione.

Oltre a Margot Robbie, Harley Quinn dovrebbe essere interpretata anche da Lady Gaga nel sequel di Joker, in uscita nel 2024. Il film non avrà ovviamente collegamenti con l'attuale DCEU, rimanendo una storia alternativa, come già accaduto con il precedente capitolo uscito nel 2019 e che ha sbancato al box office mondiale.