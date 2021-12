Harley Quinn e Wonder Woman tra i personaggi più cercati su Pornhub nel 2021

Harley Quinn e Wonder Woman guidano la classifica dei personaggi di fantasia più cercati su Pornhub nel 2021. Scopriamo allora la lista completa relativa ai protagonisti di film, serie TV e videogiochi.

Con la fine di dicembre, si chiude anche questo 2021 che ha decretato una discreta rinascita del settore cinematografico e della cultura pop in generale. Il ritorno, su piccolo e grande schermo, di franchise popolari come quelli del Marvel Cinematic Universe e del DCEU ha fatto sì che sempre più persone si riavvicinassero a personaggi che, a quanto pare, sono finiti anche al centro di vere e proprie fantasie erotiche, come dimostrano i dati relativi alle ricerche effettuate sul sito di Pornhub nel corso dell'anno appena trascorso. Tra i nomi più ricercati sul celebre portale di filmati pornografici troviamo infatti numerosi personaggi della cultura pop internazionale. Diamo allora un'occhiata a queste classifiche riportate da Newsweek.

A guidare l'elenco dei personaggi dei film più ricercati su Pornhub nel 2021 sono Harley Quinn e Wonder Woman. DC batte Marvel, insomma, visto che parliamo di due icone del DCEU, tornate quest'anno sul grande schermo con The Suicide Squad - Missione Suicida e Wonder Woman 1984. Per trovare riferimenti Marvel bisogna scendere al quinto, sesto e settimo posto, dove troviamo rispettivamente Black Widow, Spider-Man e gli Avengers in generale.

Harley Quinn

Wonder Woman

Harry Potter

Star Wars

Black Widow

Spider-Man

Avengers

Gli Incredibili

Principessa Leia

Catwoman

Batman

Elastigirl

Hotel Transylvania

Deadpool

Captain Marvel

Power Rangers

Ghostbusters

Joker

Batgirl

Superman

Captain America

Free Guy

Per quanto riguarda le serie televisive, è interessante notare come i personaggi più ricercati siano i protagonisti dei cartoni animati, a cominciare dai Simpson, Teen Titans e Scooby Doo. Non poteva poi mancare Squid Game, fenomeno televisivo di questa seconda metà dell'anno. Ecco di seguito la lista completa:

I Simpson

Teen Titans

Scooby Doo

Dragon Ball Z

I Griffin

Rick and Morty

Big Mouth

Gravity Falls

Steven Universe

Spongebob

American Dad

Il Trono di Spade

Squid Game

The Walking Dead

Riverdale

Sailor Moon

Marco e Star contro le forze del male

Infine, è stata riportata anche la lista riguardante i personaggi dei videogiochi, tra cui spiccano quelli della saga di Resident Evil, tornata decisamente in voga quest'anno. Non poteva poi mancare Lara Croft di Tomb Raider, eterna icona sexy dell'universo videoludico. Ecco la lista: