Harley Quinn 3: il divertente teaser della terza stagione della serie

La serie animata Harley Quinn tornerà con gli episodi della terza stagione e, in occasione del DC FanDome, è stato condiviso il primo teaser.

Nel video la protagonista ricorda i ritardi nella produzione prima dell'arrivo di King Shark e la presentazione delle immagini ancora in bianco e nero su cui si deve ancora lavorare a lungo, come ricordato in modo ironico.

La serie Harley Quinn, prodotta per HBO Max, vede Kaley Cuoco impegnata nel dare voce all'irriverente Harley Quinn, mentre Lake Bell interpreta Poison Ivy.

Il progetto è curato da Patrick Schumacker e Justin Halpern che, parlando degli episodi inediti, aveva dichiarato che la relazione tra le due protagoniste tratte dai fumetti della DC proseguirà.

Lo showrunner aveva sottolineato: "Quando stavamo parlando della direzione che avrebbe potuto prendere una terza stagione, la prima cosa che entrambi abbiamo detto è 'Non vogliamo realizzare una terza stagione in cui sembra che si debba scoprire se Harley e Ivy rimangono insieme'. Trovo sia molto più interessante realizzare uno show su come queste diverse personalità si comportano in una relazione. E quali cose divertenti emergono da quella situazione? Che influenze esterne possono rendere complicata quella relazione ma senza che si debba pensare 'Si lasceranno? Resteranno insieme?'. Quindi sì, se c'è una terza stagione, e spero che ci sarà, la posta in gioco non sarà 'Harley e Ivy resteranno insieme?' Sono una coppia".