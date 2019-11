Happy Days: la foto della reunion del cast entusiasma i fan!

Happy Days è una delle serie più amate di sempre e una foto condivisa da Ron Howard mostra un'inattesa reunion che ha scatenato l'entusiasmo e i commenti dei fan felici di rivedere ancora una volta insieme i protagonisti.

Lo scatto pubblicato su Instagram mostra insieme Ron Howard, Henry Winkler, Don Most, Anson Williams e Marion Ross ed è stato realizzato durante una serata in onore di Garry Marshall, creatore della serie, che si è svolta ieri a Los Angeles.

Le star hanno avuto un posto in prima fila nella serata di gala per sostenere un'iniziativa in onore dell'artista e filmmaker e il contributo degli interpreti di Richie, Potsie, Ralph, Marion e Fonzie ha sicuramente contribuito in modo positivo a raggiungere gli obiettivi che erano stati prefissati.

Ecco la foto:

Howard ha inoltre ricordato come l'audizione che gli ha cambiato la vita lo abbia anche tenuto distante dalla guerra del Vietnam, mentre Winkler era arrivato a New York dopo aver studiato recitazione a Yale e abbia convinto gli sceneggiatori e i produttori nonostante non fosse italiano e alto, ma ebreo e basso.

Marion ha inoltre sottolineato di essere molto orgogliosa dell'esperienza vissuta sul set e le star hanno poi raccontato come Marshall li avesse aiutati a capire che probabilmente non sarebbero stati attori per tutta la vita e dovevano pensare al proprio futuro.

