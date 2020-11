Happiest Season: Kristen Stewart nel trailer della commedia natalizia saffica

Happiest Season è la nuova commedia con Kristen Stewart e Mackenzie Davis che verrà distribuita negli USA in streaming, ecco il trailer ufficiale.

Happiest Season ha ora un trailer che mostra Kristen Stewart e Mackenzie Davis nella commedia romantica che verrà distribuita negli Stati Uniti in streaming il 25 novembre.

Nel video si vede quello che accade quando la giovane Abby decide di chiedere alla fidanzata Harper di sposarla, non sapendo però che non ha rivelato alla sua famiglia la propria omosessualità. La protagonista trascorrerà le feste cercando di rispettare il desiderio dell'amata, faticando però a mantenere i segreti e capire i motivi che hanno portato alla decisione.

Happiest Season è stato diretto da Clea DuVall, autrice anche della sceneggiatura in collaborazione con Mary Holland.

Kristen Stewart interpreta la parte di Abby, una giovane che ha intenzione di chiedere alla sua fidanzata Harper (Davis) di sposarla durante la tradizionale cena di Natale della sua famiglia, fino al momento in cui si rende conto che non ha detto di essere gay.

Nel cast ci sono anche Alison Brie, Aubrey Plaza, Daniel Levy, Mary Holland, Burl Moseley, Victor Garber e Mary Steenburgen.