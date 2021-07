Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe e l'idea sul disturbo alimentare che non è stata inserita nel film

Secondo quanto dichiarato da Jeremy Renner durante il tour promozionale di Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe, il personaggio interpretato da Gemma Arterton, Gretel, avrebbe dovuto avere un disturbo alimentare, come enunciato nella prima stesura del copione della pellicola.

Gemma Arterton e Jeremy Renner impegnati nella caccia alle streghe in Hansel and Gretel: Witch Hunters

Renner, che nel film ha interpretato Hansel da adulto, ha dichiarato che la sua attrazione iniziale proveniva da un foglio che gli era stato dato prima ancora di poter mettere le mani sulla sceneggiatura, in cui si vedevano Hansel e Gretel in primo piano e una strega che bruciava su un palo sullo sfondo.

"Quando ho letto la sceneggiatura, il mio primo pensiero è stato: 'Non posso credere che non sia stato ancora fatto.'" Ha spiegato l'attore durante un'intervista. "È una grande idea con così tanto potenziale. Quella dinamica è stata fantastica e ho adorato il fatto che Tommy Wirkola abbia deciso di lasciare così tanto spazio al personaggio."

Gemma Arterton e Jeremy Renner sono i fratelli cacciatori di streghe in Hansel and Gretel: Witch Hunters

Wirkola, che ha confessato di aver voluto Renner nel ruolo sin da quando l'ha visto in The Hurt Locker, ha descritto Hansel come "la mina vagante" del duo, a cui ha scelto anche di dare un ulteriore difetto, il diabete, oltre alle cicatrici psicologiche che Hansel condivide con sua sorella.

Famke Janssen in Hansel and Gretel: Witch Hunters: una scena del film

Secondo Renner però, nella prima versione della sceneggiatura, anche Gretel soffriva di disturbi alimentari non ben specificati; a proposito della pellicola l'attore ha detto che per lui è stata come una fuga "dato che questa era una favola senza stress a differenza degli altri film d'azione che avevo fatto di recente; è stato uno dei lavori più divertenti che abbia mai avuto perché c'è qualcosa di magico in quel vecchio mondo, la fantasia."