Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe: stasera su Rai4 il film con Jeremy Renner e Gemma Arterton

Stasera su Rai4, alle 21:20, va in onda Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe, il film del 2013 con Jeremy Renner, l'Occhio di falco degli Avengers, e Gemma Arterton.

Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe, il film in onda stasera su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) alle 21:20, è anche la pellicola deputata a inaugurare un nuovo ciclo in prima serata, proposto settimanalmente dalla rete RAI, dedicato ai migliori titoli che fondono l'azione con contesti fantastici.

Famke Janssen in una scena di Hansel and Gretel: Witch Hunters

Presentato come la continuazione ideale della celebre fiaba dei fratelli Grimm, Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe ci presenta gli Hansel e Gretel letterariamente noti ormai cresciuti e impegnati nell'attività di cacciatori di streghe. I due fratelli vengono assoldati dal borgomastro di Augusta per individuare ed eliminare la strega che sta terrorizzando il paese.

Lo sceriffo Berringer è convinto che si tratti della giovane Mina, ma Hansel e Gretel sanno che dietro il mistero della strega di Augusta si cela il diabolico piano di Muriel e della sua congrega.

Nel ruolo dei combattivi Hansel e Gretel troviamo Jeremy Renner, noto Occhio di Falco della saga degli Avengers, e Gemma Arterton, mentre alla regia c'è il norvegese Tommy Wirkola, che nel cinema fantastico è già conosciuto per la commedia horror Dead Snow e per il fantascientifico Seven Sisters.