Hans Zimmer in Italia nel 2021 a Milano e Bologna, ecco le date

Hans Zimmer tornerà in Italia nel 2021 col nuovo tour: a Milano e Bologna sarà possibile vedere l'acclamato compositore in due nuovi emozionanti concerti. Il suo tour mondiale ha portato nelle arene e negli stadi oltre un milione di persone e Hans è già pronto per ritornare in Europa tra meno di due anni.

Il compositore vincitore di Oscar, Grammy e Golden Globe sarà accompagnato da una band, un'orchestra e un coro per mettere in scena diversi brani celeberrimi tratti dai suoi film preferiti, insieme a materiale inedito e ad altri pezzi meno noti. Hans Zimmer ha creato alcune delle colonne sonore più conosciute e importanti degli ultimi tempi, basti pensare che nel 2018 ha ricevuto la sua undicesima nomination all'Oscar per il sorprendente lavoro su Dunkirk di Christopher Nolan.

Dunkirk: una scena drammatica del film

Con il nuovo tour dal titolo Hans Zimmer Live - Europe Tour 2021, il compositore tornerà a grande richiesta partendo da Berlino, in queste nuove attese date: è consigliato l'acquisto in anticipo, visto che quasi ogni data finisce sold out!

Ecco le date del nuovo tour di Hans Zimmer: