Dune, Hans Zimmer su un possibile ritiro: 'Stai scherzando? Non ci penso proprio'

Hans Zimmer, due volte vincitore dell'Oscar e quattro volte vincitore di un Grammy, è uno dei più prolifici compositori di colonne sonore di tutti i tempi e non sembra si ritirerà molto presto dall'attività.

Con una carriera di oltre 40 anni, da Il re leone alla trilogia de Il Cavaliere Oscuro ai film di Dune, non mostra segni di rallentamento, infatti, ha già rivelato di aver già iniziato a scrivere le musiche per il terzo Dune, che deve ancora essere confermato da Warner.

"Mi prendete in giro? Suono da una vita. Perché dovrei smettere? Perché dovrei smettere di vivere una vita così bella? Perché dovrei smettere di cercare di inventare cose? Perché dovrei? Voglio dire, ci sono buone ragioni, non appena mi siedo e c'è la pagina bianca e devo scrivere qualcosa, penso 'Oh mio Dio, non ho idea di come farlo'", ha dichiarato Zimmer a IndieWire.

"Dopo due settimane vorrei telefonare al regista e dargli il numero di un compositore in grado di farlo, ma in qualche modo questa dicotomia di voler fare qualcosa di nuovo, è ciò che mi attrae".

Zimmer ha proseguito: "Da qualche parte in fondo alla mia mente si aggira un pezzo di musica che non ho scritto e che penso sia davvero buono, ma non so come raggiungerlo. Quindi devo solo andare a rimestare fino a quando non riesco a ottenere questo pezzo, ma non è ancora successo. Tutto è un esperimento. Tutto cerca di avvicinarsi un po' di più a, non so, una verità emotiva. È come se, oh mio Dio, non avessi idea di come farlo".

Zimmer: "Ho gusti strani, amo Beethoven e i Clash"

Zimmer ha parlato della possibilità di fare riferimento ad altre colonne sonore quando crea le sue. "Ascolto pochissima musica, perché quando scrivo non posso ascoltare qualcun altro", ha spiegato Zimmer. "Non è perché ho paura di rubare o altro. Posso ascoltare il peggior pezzo di musica e definirlo un capolavoro, perché è finito. Se ascolto altra musica devo confrontarmi con la musica che amo, con la musica che ascolto".

"I miei gusti sono strani", ha continuato Zimmer. "C'è Beethoven, c'è Manu Chao, ci sono i Clash - parecchio dei Clash! E un sacco di Tangerine Dreams. Per essere uno che ha avuto un'educazione classica così scarsa, la mia conoscenza della musica classica è buona, ma la mia conoscenza dei maledetti Sex Pistols è probabilmente migliore".