Jamie Foxx, Mike Tyson parla delle sue condizioni mediche: 'Ha avuto un ictus, non sta molto bene'

Mike Tyson e Jamie Foxx sono amici storici. "Ci conosciamo da quando avevo 21 anni" aveva dichiarato in passato l'attore premio Oscar. Proprio per questo motivo Tyson ha voluto sincerarsi delle sue condizioni dopo le brutte complicazioni mediche, cercando di fare luce su quanto sia accaduto al suo amico.

"Non sta molto bene purtroppo. Hanno detto che si è trattato di un ictus, ma non so di preciso cosa gli sia successo" ha dichiarato l'ex pugile ai microfoni di PDB Podcast. Jamie Foxx è stato ricoverato d'urgenza in ospedale il mese scorso a seguito di un'improvvisa complicazione medica, ma non era ancora stata svelata una diagnosi precisa.

La figlia Corinne aveva aggiornato i fan sullo status del padre attraverso un post su Instagram: "Fortunatamente grazie all'azione rapida e alle ottime cure è già sulla buona strada per il recupero. Sappiamo quanto è amato e apprezziamo le vostre preghiere. La famiglia chiede privacy durante questo periodo".

Come sta adesso Jamie Foxx?

L'attore 55enne è stato dimesso dall'ospedale e sembra essere in via di guarigione ed è finalmente pronto a tornare sul set e a presentare un nuovo game show televisivo insieme a sua figlia Corinne.

Il game show, intitolato We Are Family, avrà come ospite di ogni episodio una celebrità e un loro parente non famoso. L'identità della star in questione sarà tenuta nascosta fino a quando il pubblico non indovinerà chi è, con la possibilità di vincere fino a 100.000 dollari. Le celebrità possono essere musicisti, atleti professionisti, attori e molto altro ancora.