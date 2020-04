Hanna 2: il teaser dei nuovi episodi della serie

Hanna 2 debutterà sugli schermi di Amazon Prime Video il 3 luglio, come rivela il teaser condiviso online.

Il brevissimo video introduce il nuovo personaggio interpretato da Dermot Mulroney, mostrato mentre osserva la protagonista che appare in versione bionda.

Il progetto tratto dall'omonimo film segue quello che accade alla quindicenne Hanna, cresciuta in totale isolamento nelle foreste dell'Europa dell'Est, venendo addestrata a cacciare e combattere dal padre, Erik Heller. Nel momento in cui i due vengono separati, la ragazza dovrà mettere in pratica tutto quello che ha imparato e cercare di non cadere nelle mani di Marissa Wiegler e dei suoi agenti.

La sceneggiatura degli otto episodi già disponibili sulla piattaforma di streaming è stata scritta da David Farr, già autore dello script del lungometraggio con protagonista Saoirse Ronan.

Nel cast della prima stagione c'erano la protagonista Esme Creed-Miles, Mireille Enos nel ruolo dell'agente Marissa, una donna che nasconde un segreto in grado di continuare a tormentarla; e Joel Kinnaman ha interpretato invece Erik, un ex soldato mercenario che ha cresciuto per quindici anni sua figlia in una remota foresta che si trova nel nord della Polonia, isolato dal mondo che conosceva in passato e insegnando alla giovane ogni metodo che conosce per sopravvivere, con l'unico scopo di mantenerla in vita.