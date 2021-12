Halo: il nuovo teaser della serie svela la Spartan Squad e anticipa l'arrivo del trailer

Un nuovo teaser trailer di Halo offre un primo sguardo alla Spartan Squad della serie TV di Paramount+ ispirata al celebre franchise di videogiochi e anticipa l'arrivo imminente del trailer.

Basata sull'omonima serie di giochi di fantascienza per Xbox, Halo è incentrata sulla guerra tra il Comando spaziale delle Nazioni Unite e la razza aliena nota come Covenant nel lontano futuro del 26° secolo. La serie si concentrerà sull'iconico Master Chief Petty Officer John-117 mentre combatte per salvare l'umanità e portare la pace nella galassia.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Il cast di Halo include Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief Spartan John-117; Natascha McElhone è la Dottoressa Dr. Catherine Halsey, geniale e misteriora creatrice dei supersoldati Spartan; Bokeem Woodbine è Soren-066, mercenario dalla morale complessa che vive ai margini della civiltà umana e Shabana Azmi è l'Ammiraglio Margaret Parangosky.

Tra i nuovi personaggi creati per la serie TV, Bentley Kalu interpreterà Spartan Vannak-134, un supersoldato ciberneticamente potenziato che funge di fatto da vice di Master Chief; Natasha Culzac vestirà i panni di Spartan Riz-028, una macchina per uccidere potenziata ciberneticamente; Kate Kennedy sarà Spartan Kai-125, un supersoldato spartano coraggioso, curioso e letale, e Yerin Ha sarà Kwan Ha, scaltra e audace sedicenne delle Colonie Esterne che incontra Master Chief in un momento fatidico per entrambi.