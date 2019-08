Halo: nuovi dettagli sulla serie, Natascha McElhone nel cast

Halo, il popolare videogioco, diventerà una serie tv e i responsabili di Showtime hanno svelato nuovi dettagli sul progetto e sul cast coinvolto.

Il progetto avrà come protagonista Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief e i fan sono stati rassicurati rivelando che la storia portata sul piccolo schermo non violerà in nessun modo gli elementi proposti fino a questo momento dal franchise.

Il presidente di Showtime, Gary Levine, ha dichiarato: "Siamo stati fortunati nell'avere 343 Industries con noi in ogni passo del nostro percorso. Sono stati una risorsa grandiosa nel suggerire cose di cui non eravamo consapevoli e alle volte nel dire che qualcosa avrebbe violato gli elementi canonici". Nello show diretto da Otto Bathurst, inoltre, sembra quasi certo che si vedrà Master Chief togliersi l'elmetto e rivelare il proprio volto, anche se Levine ha solo detto: "Dobbiamo aspettare per scoprirlo".

Nel cast della serie tratta dai videogame di Halo ci sarà anche Natascha McElhone nel doppio ruolo della dottoressa Catherine Halsey, la brillante e complessa creatrice dei supersoldati Spartan, e Cortana l'intelligenza artificiale più avanzata di sempre.

Bokeem Woodbine interpreterà poi Soren-066, un corsaro moralmente complesso che si trova ai margini della civiltà umana e il cui destino lo farà entrare in conflitto con i suoi precedenti capi dell'esercito e il suo vecchio amico, Master Chief.

Shabana Azmi sarà invece l'ammiraglio Margaret Parangosky, un altro personaggio tratto dai videogiochi.

Bentley Kalu interpreterà un nuovo arrivo nel mondo di Halo: Spartan Vannak-134, un supersoldato dalle potenzialità aumentate in modo cibernetico e vice di Master Chief, mentre Natasha Culzac sarà Spartan Riz-028, una macchina di morte, e Kate Kennedy avrà il ruolo di Spartan Kai-125, un altro soldato descritto come coraggioso, curioso e letale.

Yerin Ha sarà infine Kwan Ha che ha sedici anni, proviene dalle colonie più esterne e incontra Master Chief in un momento particolarmente significativo per entrambi.