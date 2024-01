Halo: Paramount svela lo spettacolare trailer della Stagione 2

Paramount+ ha diffuso in streaming il trailer della seconda stagione di Halo, serie tratta dal popolare franchise videoludico di Microsoft e che si appresta a tornare il prossimo febbraio sul piccolo schermo.

Con una durata di poco più di due minuti, il trailer di Halo serve soprattutto ad anticipare il tono della seconda stagione. Rispetto alla prima, Halo sembra essere molto più cupo questa volta e dovrebbe dare più risalto alle forze aliene Covenant.

Molti dei volti più importanti della serie, come il Master Chief di Pablo Schreiber, sono presenti in modo massiccio nel filmato, insieme ad alcuni nuovi personaggi che faranno la loro prima apparizione. Il trailer si conclude con Master Chief che osserva una guerra tra l'UNSC e le forze Covenant nello spazio, accompagnato dalla tagline "Rise From the Fall".

Cosa ci aspetta nei nuovi episodi?

"Nella seconda stagione, Master Chief John-117 (Pablo Schreiber) guida la sua squadra di Spartan d'élite contro la minaccia aliena nota come Covenant", si legge nella sinossi dei nuovi episodi di Halo.

"Sulla scia di un evento scioccante, John non riesce a liberarsi della sensazione che la sua guerra stia per cambiare e rischia tutto per dimostrare ciò che nessun altro crederà: che il Covenant si sta preparando ad attaccare la più grande roccaforte dell'umanità. Con la galassia sull'orlo del baratro, John intraprende un viaggio per trovare la chiave della salvezza dell'umanità, o della sua estinzione: l'Halo."

Halo: il teaser trailer italiano della stagione 2 svela la data di uscita

I primi due episodi della seconda stagione debutteranno anche in Italia su Paramount+ l'8 febbraio prossimo; gli episodi successivi arriveranno a cadenza settimanale fino al finale del 21 marzo.