Halo: Master Chief si infila l'elmetto nel primo teaser trailer della serie Paramount+

Dopo tre anni e mezzo dalla messa in produzione, Paramount+ svela il primo teaser trailer di Halo, serie tv ispirata alla popolare saga di videogame. Nel breve teaser esploriamo con lo sguardo il dorso pieno di cicatrici di un misterioso personaggio, dopo che si infila i guanti, l'elmetto e la divisa con la scritta 117 finalmente lo riconosciamo, si tratta di Master Chief, leader dello show.

Il teaser di Halo è stato diffuso in concomitanza con le celebrazioni per il 20 anniversario della Xbox. Nel teaser, dopo la vestizione di Master Chef, udiamo la voce di A.I. Cortana (che nei videogame è doppiata da Jen Taylor) esclamare "Hello, Master Chief," prima di vedere l'elmetto finalmente in posizione frontale.

Come rivelato a febbraio, l'universo epico di Halo e il cast di personaggi prendono vita in questa serie drammatica passata a Paramount+ dopo che Showtime ha ceduto i diritti. Ambientata nello stesso universo apparso per la prima volta nel 2001 con il primo gioco Xbox, la serie promette di drammatizzare un epico conflitto del 26° secolo tra l'umanità e una minaccia aliena nota come Covenant. "Halo intesserà storie personali drammatiche con azione, avventura e una visione del futuro riccamente immaginata", afferma la sinossi.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Il cast di Halo include Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief Spartan John-117; Natascha McElhone è la Dottoressa Dr. Catherine Halsey, geniale e misteriora creatrice dei supersoldati Spartan; Bokeem Woodbine è Soren-066, mercenario dalla morale complessa che vive ai margini della civiltà umana e Shabana Azmi è l'Ammiraglio Margaret Parangosky.

Tra i nuovi personaggi creati per la serie TV, Bentley Kalu interpreterà Spartan Vannak-134, un supersoldato ciberneticamente potenziato che funge di fatto da vice di Master Chief; Natasha Culzac vestirà i panni di Spartan Riz-028, una macchina per uccidere potenziata ciberneticamente; Kate Kennedy sarà Spartan Kai-125, un supersoldato spartano coraggioso, curioso e letale, e Yerin Ha sarà Kwan Ha, scaltra e audace sedicenne delle Colonie Esterne che incontra Master Chief in un momento fatidico per entrambi.