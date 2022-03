Halo, la serie diventa l'originale Paramount+ più visto di sempre nelle prime 24 ore

La serie tv di Halo ha infranto ogni record per la neonata piattaforma streaming Paramount+ nel corso delle prime 24 ore dalla sua messa in onda.

La serie tv di Halo è finalmente approdata su Paramount+ con quello che si può proprio definire un debutto col botto, visto il record di spettatori nelle sue prime 24 ore di messa in onda.

Dopo anni di tribolazioni, la trasposizione televisiva della celebre saga videoludica targata Bungie ha finalmente visto la luce, e gli enormi sforzi produttivi e creativi riversati nel suo sviluppo sono stati lautamente premiati da un forte interesse del pubblico nei confronti dell'originale Paramount+, rendendolo il prodotto più visto della piattaforma nelle prime ore dopo il suo debutto.

"Portare Halo sullo schermo come serie di una piattaforma streaming è stata una delle imprese che ci ha dato le soddisfazioni più grandi qui a Paramount+, e non potremmo essere più elettrizzati dalla responso del pubblico al debutto della serie" ha affermato Tanya Giles, CPO (Chief Programming Officer) di Paramount+, come riporta anche Collider "Assieme ai nostri fenomenali partner di Showtime, 343 Industries e Amblin Television non vediamo l'ora che i fan possano fare esperienza anche del resto di questo incredibile universo".

La serie, partita come originale per il network televisivo Showtime, aveva infatti subito diversi cambi sul piano produttivo e creativo, ma adesso sembra aver trovato la dimensione più adatta. Vedremo però se continuerà ad essere così...

Halo ha già debuttato anche in Italia grazie a SKY e NOW in versione sottotitolata, e sarà disponibile dal 28 marzo su Sky Atlantic anche in versione doppiata.