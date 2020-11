Halo: Jen Taylor riprende il ruolo dell'AI Cortana nella serie

Halo diventerà una serie televisiva e nel ruolo dell'intelligenza artificiale Cortana non ci sarà più Natascha McElhone, costretta ad abbandonare il progetto in cui interpreta anche la dottoressa Catherine Halsey. A sostituirla ci sarà però l'attrice Jen Taylor, per la gioia dei fan del franchise di videogiochi.

Natascha McElhone manterrà la parte di Halsey, tuttavia Jen Taylor darà voce all'AI che apparirà in Halo dopo essere stata Cortana in tutti i videogiochi prodotti. Il protagonista dello show prodotto per Showtime sarà Pablo Schreiber nel ruolo di Spartan John-117, ovvero Master Chief.

Nel cast della serie ci saranno anche Bokeem Woodbine che sarà Soren-066, Shabana Azmi nella parte dell'ammiraglio Margaret Parangosky, Bentley Kalu nei panni di Spartan Vannak-134, Natsha Culzac che è Spartan Riz-028 e Kate Kennedy nei panni di Spartan Kai-125.

Le riprese di Halo sono recentemente ricominciate, come ha confermato una foto condivisa scattata sul set, dopo una pausa che era iniziata pochi mesi dopo il via alla produzione.