Halloween: la maschera di Michael Myers modellata sulla faccia di William Shatner, ecco la reazione del divo

William Shatner ha rivelato in una recente intervista al canale YouTube "Jake's Takes" di essere rimasto stupito e incredulo alla visione di Halloween, quando si è accorto che la maschera del villain Michael Myers era modellata sulla sua faccia, o meglio, su quella del suo personaggio di Star Trek, il Capitano Kirk.

Star Trek II: L'ira di Khan - William Shatner in una celebre immagine del film

William Shatner ha rievocato l'episodio svelando la sua reazione iniziale: "Ho pensato 'è uno scherzo? Mi stanno prendendo in giro?"

La maschera del Capitano Kirk è stata scoperta in un negozio di magia su Hollywood Boulevard dallo scenografo e montatore dell'originale Halloween - La notte delle streghe Tommy Lee Wallace. Come Wallace ha svelato in un recente episodio della docuserie Netflix The Movies That Made Us, ha allargato i fori per gli occhi della maschera e rimosso le sopracciglia e le basette per creare il look di Michael Myers. Wallace ha anche dipinto la maschera di bianco e scurito i capelli, modificando l'aspetto originale del Capitano Kirk in quello che è diventato l'aspetto caratteristico di Michael Myers.

"L'ho riconosciuta come la maschera mortuaria che avevano creato per me", ha spiegato Shatner ricordando la prima volta in cui ha visto la maschera di Michael Myers. "Hanno fatto una maschera del mio viso in Star Trek con l'argilla così non avrei dovuto essere disponibile per le protesi che avrebbero dovuto mettere sul mio viso per farmi sembrare vecchio o malvagio o qualunque cosa mi stessero facendo sembrare. Poi da qualche parte qualcuno ha preso quella maschera e ne ha fatto una maschera per la festa Halloween".

Oggi possiamo apprezzare la versione aggiornata della maschera di Michael Myers nella trilogia reboot di Halloween targata Blumhouse.