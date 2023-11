Fargo: il trailer italiano della quinta stagione, dal 22 novembre su Sky e NOW

Approda in rete il primo eccentrico trailer italiano della quinta stagione di Fargo, serie antologica ispirata all'omonimo film die fratelli Coen del 1996.

La serie creata per la televisione, scritta, diretta e prodotta esecutivamente da Noah Hawley e prodotta da MGM Television, una società Amazon, e FX Productions sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 22 novembre, subito dopo il debutto negli Stati Uniti. Il quinto capitolo di Fargo è interpretato da Juno Temple, Jon Hamm, Jennifer Jason Leigh, David Rysdahl, Joe Keery, Lamorne Morris, Richa Moorjani, Sam Spruell e Dave Foley.

Fargo: i 25 anni del capolavoro dei Fratelli Coen

Di cosa parla Fargo 5

Fargo 5 è ambientato in Minnesota e North Dakota nel 2019. Dopo che una serie inaspettata di eventi ha messo Dorothy 'Dot' Lyon (Juno Temple) nei guai con le autorità, questa casalinga del Midwest si ritrova improvvisamente catapultata in una vita che pensava di essersi lasciata alle spalle.

Lo sceriffo del North Dakota Roy Tillman (Jon Hamm) è alla ricerca di Dot da molto tempo. Allevatore, predicatore e costituzionalista, Roy crede di essere la legge e quindi di essere al di sopra della legge. Al suo fianco c'è il suo fedele, ma inetto figlio Gator (Joe Keery), che cerca disperatamente di dimostrare il suo valore al padre. Peccato che sia senza speranza. Così, quando si tratta di dare la caccia a Dot, Roy arruola Ole Munch (Sam Spruell), un oscuro vagabondo dal passato misterioso.

Con i suoi segreti più profondi che iniziano a svelarsi, Dot tenta di proteggere la sua famiglia dal suo passato, ma il suo affettuoso e ben intenzionato marito Wayne (David Rysdahl) continua a correre da sua madre, Lorraine Lyon (Jennifer Jason Leigh), per chiedere aiuto. CEO della più grande agenzia di recupero crediti del paese, la "Regina del debito" non è contenta della scelta di suo figlio e non risparmia occasione per esprimere la sua disapprovazione verso Dot. Tuttavia, quando l'insolito comportamento di Dot attira l'attenzione del vice della polizia del Minnesota "Indira Olmstead" (Richa Moorjani) e del vice del North Dakota "Witt Farr" (Lamorne Morris), Lorraine nomina il suo consulente interno e consigliere principale, Danish Graves (Dave Foley) per aiutare sua nuora. Dopotutto, la famiglia è famiglia. Ma Dot ha un talento inquietante per la sopravvivenza. E con le spalle al muro, sta per dimostrare perché non si dovrebbe mai provocare una madre Lyon.

Fargo 5 arriverà in esclusiva dal 22 novembre su Sky e in streaming solo su NOW.