Fargo 5, con star Juno Temple e Jon Hamm, e Murder at the End of the World hanno una data di uscita

FX ha annunciato la data di uscita della stagione 5 di Fargo, di cui sono state condivise anche le prime foto, e del debutto di A Murder at the End of the World sugli schermi americani. Il nuovo capitolo dello show antologico tratto dal film dei fratelli Coen arriverà sugli schermi il 21 novembre, mentre il progetto di Brit Marling debutterà il 14 novembre.

FX ha inoltre annunciato che American Horror Stories tornerà con uno speciale a Halloween, a partire dal 26 ottobre.

Il ritorno di Fargo con una nuova storia

La quinta stagione di Fargo sarà ambientata in Minnesota e nel North Dakota, nel 2019. Al centro della trama c'è Dorothy "Dot" Lyo (Juno Temple) che, dopo una serie di inaspettati eventi, si trova in difficoltà con le autorità a causa del suo passato. La suocera Lorraine (Jennifer Jason Leigh), CEO di un'agenzia di recupero crediti, decide quindi di agire per evitare che la sua famiglia paghi le conseguenze di quanto compiuto dalla giovane, a prescindere dal crimine. A complicare la situazione sarà però uno sceriffo-predicatore (Jon Hamm), che va alla ricerca della donna con il figlio (Joe Keery), e degli agenti.

La serie è creata e prodotta da Noah Hawley e Warren Littlefield, in collaborazione con i fratelli Coen.

Fargo: Jon Hamm in una foto della quinta stagione

Fargo: Sam Spruell in una foto della quinta stagione

Fargo: Richa Moorjani in una foto della quinta stagione

Fargo: Lamorne Morris in una foto della quinta stagione

Fargo: Joe Keery in una foto della quinta stagione

Fargo: Juno Temple in una foto della quinta stagione

Fargo: Jennifer Jason Leigh in una foto della quinta stagione

Fargo: David Rysdahl in una foto della quinta stagione

Fargo: Dave Foley in una foto della quinta stagione

La serie ideata da Brit Marling

A Murder at the End of the World (intitolato in precedenza Retreat) è stato creato da Brit Marling e Zal Batmanglij.

Nel cast dello serie troviamo Emma Corrin, Harris Dickinson, Clive Owen, Alice Braga, Joan Chen, Raúl Esparza, Jermaine Fowler, Ryan J. Haddad, Pegah Ferydoni, Javed Khan, Louis Cancelmi, Edoardo Ballerini, Britian Seibert, Christopher Gurr, Kellan Tetlow, Daniel Olson e Neal Huff.

Al centro della trama c'è un'aspirante detective appartenente alla Generazione Z di nome Darby Hart. Darby e altri otto ospiti vengono invitati da un solitario miliardario a un soggiorno nel suo ritiro isolato. Quando uno degli ospiti viene trovato morto, Darby dovrà usare le sue abilità per scoprire l'assassino prima che questi possa colpire di nuovo.