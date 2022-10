Halloween, Jamie Lee Curtis: "Ho sconsigliato alle mie figlie l'uso del botox"

La star di Halloween, celebre franchise creato da Carpenter, ha raccontato delle sue vicissitudini con il botox e di come abbia messo in guardia le figlie sui suoi effetti negativi.

Arriva oggi nelle sale italiane Halloween Ends, capitolo conclusivo della nuova trilogia che ha riportato in scena l'eterna lotta tra Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) e Michael Myers. Durante una recente intervista volta a promuovere il film, la nota attrice ha ricordato la sua esperienza spiacevole con il botox.

Halloween Ends: una scena del film

"In passato ho provato il Botox, mi sono sottoposta a un intervento di chirurgia plastica. Gli effetti non sono stati positivi" ha raccontato Jamie Lee Curtis ai microfoni di Today. "Il Botox ti aiuta a farti sembrare più giovane, ma al tempo stesso ti fa assomigliare a una statua di plastica".

L'attrice ha inoltre rivelato di aver ammonito le sue due figlie, Annie e Ruby, rispettivamente di 35 e 26 anni, sull'utilizzo del botox: "Non mettetemi nei miei panni, io ci sono già passata e non ha funzionato. Adesso vedo che molte persone si focalizzano soltanto su questo. Non fate casini con la vostra faccia".

Come si legge nella recensione di Halloween Ends, il film concluderà la storia scritta da David Gordon Green, coinvolto anche come produttore esecutivo e co-sceneggiatore con Danny McBride. Halloween e Halloween Kills hanno riportato sul grande schermo l'immaginario legato alla storia di Michael Myers. Il debutto del personaggio è avvenuto nel 1978, dando vita a una saga horror a cui la trilogia si collega direttamente.