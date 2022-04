Halloween Ends, Jamie Lee Curtis presenta il primo footage al CinemaCon

In occasione del CinemaCon di Las Vegas, Jamie Lee Curtis ha presentato il primo footage di Halloween Ends.

La nuova trilogia con Michael Myers nei panni di The Shape si appresta a volgere al termine. In occasione del CinemaCon di Las Vegas, Jamie Lee Curtis ha presentato il primo footage di Halloween Ends, che chiuderà il ciclo dopo Halloween e Halloween Kills.

Come riportato da Collider, Universal ha presentato il primo trailer di Halloween Ends nel corso del CinemaCon. A prendere parte al panel è stata Jamie Lee Curtis, che interpreta Laurie Strode dall'ormai lontano 1978. L'attrice ha raccontato: "Impersonare Laurie è stato il viaggio della mia vita. Questa è la sua ultima sfida. L'horror ci mette sempre di fronte a ciò che non riusciamo a controllare".

Ma cosa promette il capitolo finale della sfida tra Laurie Strode e Michael Myers. Di seguito una sfilza di commenti dei fortunati che hanno avuto modo di dare un'occhiata al primo footage di Halloween Ends!

A quanto pare, questo primo trailer di Halloween Ends mostra un montaggio delle migliori scene della trilogia. Il footage, quindi, funziona come una sorta di omaggio alla figura di Michael Myers e a quella di Laurie Strode. Il finale, però, porta in scena un ultimissimo scontro tra i due personaggi, con Laurie che aggredisce a sorpresa Michael all'interno di una cucina e gli lancia un potente fendente. Che per lui sia arrivata la fine? Questo è quello che fa presagire il terribile showdown!

I primi pareri parlano di un trailer terrificante che ha fatto sobbalzare tutti gli spettatori! Halloween Ends sarà distribuito nelle sale americane il 14 ottobre 2022 da Universal Pictures.